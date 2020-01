Compromis politic intre Ponta si Orban? Pro Romania primeste bani de la buget desi nu a participat la alegeri, cum spune legea

Partidul lui Victor Ponta, infiintat acum doi ani de cativa parlamentari de la PSD si ALDE, va primi in 2020 (an cu alegeri locale si parlamentare) finantare de la bugetul de stat, printr-o derogare de la lege prevazuta in bugetul de stat pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament si care a fost promulgat luni de presedintele Iohannis.