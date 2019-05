Comuna care a cheltuit cei mai multi bani UE si atrage romanii stabiliti in strainatate

Euro google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); De cand suntem membri ai Uniunii Europene, am primit un sprijin financiar urias, care sa dezvolte infrastructura tarii si sa aduca prosperitate romanilor. La 12 ani de la adererare, am contribuit cu peste 17 miliarde de euro, dar am primit, pana acum, aproape 56 de miliarde de euro. Un sold pozitiv de peste 38 de miliarde de euro. Bani care au ajuns in marea si mica infrastructura, dar si in investitii private. Puteam primi insa peste 80 de miliarde de euro, adica de 5 ori mai mult decat constributia noastra, fonduri generoase cu care puteam transforrma in bine toate regiunile Romaniei. Despre Ciugud se stie de ani buni ca este comuna din Romania care a accesat cele mai mari fonduri europene. Cele aproape 30 d ...