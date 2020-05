Comuna din Arges testeaza localnicii pe banii primariei

Sute de oameni din comuna Corbi, judeţul Argeş, sunt testaţi, sâmbătă, pentru a verifica dacă sunt infectaţi cu coronavirus. Acţiunea se face pe banii primăriei, iar testarea se face cu medici voluntari, transmite Antena3. Update: Toate testele efectuate au avut rezultat negativ. Testarea se face înainte ca mai mulţi voluntari să ajungă în acel loc […] The post Comună din Argeş testează localnicii pe banii primăriei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.