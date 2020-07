Comuna Limanu va avea un Camin Cultural nou!

“ Am lucrat la acest proiect aproximativ 2 ani. Pentru a obține finanțare nerambursabilă este necesar să îndeplinești nenumărate proceduri și etape care necesită timp. Dupa reușita reprezentată de reabilitarea cu fonduri europene a Căminului Cultural din localitatea 2 Mai, lucrare care este aproape de finalizare, am luptat și , iată, am reușit să atragem încă un milion de euro pentru a reabilita și a dota și Căminul Cultural din localitatea Limanu. Cred că suntem o administrație locală model, pentru că am accesat toate sursele posibile de finanțare nerambursabilă. Sunt mandru pentru că am reușit să îmi respect toate promisiunile pe care le-am făcut oamenilor, în urmă cu patru ani. Am demonstrat că, dacă există voință, SE POATE! Și știu că se poate și mai mult”, declară Daniel Gheorghe Georgescu, primarul comunei Limanu.