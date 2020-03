Comunicare despre COVID-19: 27 persoane in carantina, 12.789 in izolare la domiciliu

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunţat luni, la ora 12.00, că, în prezent, în România, se află în carantină instituţionalizată 27 de persoane, pentru care se efectuează verificări pentru a depista dacă au contactat noul coronavirus, iar alte 12.789 sunt în izolare la domiciliu şi sub monitorizare medicală. Până luni, la nivel naţional, au The post Comunicare despre COVID-19: 27 persoane în carantină, 12.789 în izolare la domiciliu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.