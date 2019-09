Comunicat de presa. Centrul Pentru Seniori al Municipiului București

355 de seniori bucuresteni s-au prezentat in prima saptamana de inscrieri in vederea depunerii dosarului de participare in cadrul proiectului,,INVINGE CANCERUL COLORECTAL. Un test pentru viata.” Primaria Capitalei prin Centrul pentru Seniori al Municipiului Bucuresti (CSMB), in parteneriat cu Asociatia ”Sanatate pentru Comunitate” si Centrul Medical Neolife a demarat cu succes luni, 16 septembrie […]