Comunicat de presa: Conceptul THE MEDICAL MALL a fost inaugurat la Constanta

a inaugurat la Constanța primul. La evenimentul de lansare au fost prezente personalități din lumea medicală, dar și autorități locale., a mulțumit autorităților locale pentru sprijinul acordat și a prezentat invitaților conceptul de Mall, ce aduce nou în domeniu, dar, mai ales, care sunt beneficiile, atât pentru medici și domeniul medical, cât mai ales pentru pacienți.La rândul său,a mulțumitpentru că a ales Constanța drept locație pentru acest concept, a reamintit că autoritățile locale sunt deschise și că oferă tot sprijinul celor care doresc să investească în orașul nostru.a prezentat avantajul unui astfel de concept, întrucât spațiul poate fi amenajat, respectând normele în domeniu.Vicepreședintele Colegiului Medicilor,a reamintit că municipiul Constanța a devenit un centru universitar renumit, ce lansează cadre medicale profesioniste, promotori în specializările lor.Prin prezența Branduluiîn Medical Mall din Constanța, pacienții vor putea beneficia de mai multe servicii din domeniul nefrologiei, a precizat și, Medic Șef Diaverum.Situat în strada Nicolae Iorga, nr.20. THE MEDICAL MALL este unicul concept de spații dedicate activităților medicale, ales de către cele mai importante rețele naționale de servicii medicale și activități conexe din România cum ar fi Diaverum, Regina Maria, Synevo, Catena, Bioclinica, Clinicile Ritmico, Mediplus Clinic sau Centrul Medical Emerald.Amplasată pe o arteră principală a orașului, la o distanță de 400m față de Spitalul Județean Constanța, clădireaare o suprafață de 3.000 m.p., este structurată pe 4 niveluri și dispune de toate dotările și specificațiile necesare cum ar fi: 3 lifturi pentru persoane, targă şi deșeuri medicale, acces multiplu care asigură fluxurile medicale în conformitate cu standardele din domeniu și buna practică.reprezintă prima rețea de clădiri din Sud Estul Europei, destinate exclusiv serviciilor medicale și activităţilor conexe (clinici medicale, centre de diagnostic și tratament, laboratoare, centre de recuperare, farmacii, clinici de stomatologie, etc.). Clădirilesunt aliniate la toate standardele şi specificaţiile tehnice din domeniul infrastructurii medicale.În prezent, portofoliul cuprinde 10 clădiri (Medical Malls), 9 în România (București, Constanța, Craiova, Buzău, Galați, Brăila, Focșani, Călărași, Petroșani) şi 1 în Grecia (Atena), cu o suprafață totală de peste 25.000 mp., realizate cu o investiție de peste 30 de milioane de euro.Clădirilesunt situate în proximitatea altor obiective medicale, precum spitale publice și private (Spitale Județene, clinici de specialitate, etc.), pe marile artere ale oraşelor, în zone deservite de mijloace de transport în comun.oferă servicii de închiriere AS IS sau TURN KEY în cadrul clădirilor din portofoliu sau, precum și opțiunea de BUY & LEASE BACK a unor clădiri existente.este membru al Grupului(www.seenergiagroup.com), lider din 1994 în inovație în domeniul sănătății, în toate țările membre ale Uniunii Europene din Sud Estul Europei.