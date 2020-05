Comunicat de presa In mai putin de o luna IMM INVEST intra in faza a treia de implementare

In mai putin de o luna de la lansarea Programului de sustinere a întreprinderilor mici si mijlocii IMM INVEST ROMANIA si de la deschiderea inscrierilor in aplicatia www.imminest.ro pentru companiile de tip IMM, programul guvernamental a intrat in cea de-a treia faza de implementare. Primele doua etape necesare a fi parcurse de catre IMM-urile […]