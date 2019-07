Comunicat de presa - MMACA

Bucureşti, 5 iulie 2019 Ştefan-Radu Oprea: 'Suntem într-o ofensivă a diplomaţiei comerciale de recâştigare a pieţelor externe tradiţionale pentru produsul românesc' Recâştigarea pieţelor tradiţionale şi deschiderea unor noi pieţe pentru produsele româneşti reprezintă obiectivele actuale ale misiunilor economice ale României în străinătate, a transmis ministrul Ştefan-Radu Oprea, vineri, participanţilor la evenimentul Zilele Diplomaţiei Comerciale, desfăşurat la Poiana Braşov. Cea de-a XI-a reuniune a consilierilor economici externi, desfăşurată în perioada 1-12 iulie, a continuat astăzi, la Braşov, cu o nouă serie de întâlniri ale consilierilor economici din reţeaua externă cu reprezentanţi ai mediului de afaceri din zonă. "Anul acesta am schimbat misiunile economice, în sensul în care reprezentăm interesele ofensive ale mediului de afaceri, ca urmare a dialogului deschis pe care îl avem cu reprezentanţii acestuia, pentru că există oportunităţi, am deschis pieţe noi', a precizat ministrul Oprea. Acesta a amintit antreprenorilor prezenţi la reuniune faptul că semnarea Acordurilor de liber schimb şi investiţii UE-Vietnam în timpul Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene a creat oportunităţi noi pe o piaţă dinamică, în dezvoltare, unde produsul românesc era cunoscut şi apreciat. 'De asemenea, putem spune că am contribuit substanţial la intrarea în vigoare a Acordului de Parteneriat Economic între UE şi Japonia, a celor de comerţ liber şi investiţii cu Singapore şi la realizarea unui acord politic privind componenta comercială din cadrul Acordului de Asociere UE - MERCOSUR', a adăugat ministrul Oprea. Oficialii MMACA participanţi la eveniment au prezentat, de asemenea, antreprenorilor braşoveni programele derulate de minister pentru sprijinirea mediului de afaceri: programul de promovare a exportului, programele pentru micro-industrializare, comerţ, programul de internaţionalizare, programul Start-Up Nation, programul Femeia Antreprenor. Ştefan-Radu Oprea a felicitat consilierii economici externi şi pe toţi reprezentanţii ministerului care au contribuit la succesul preşedinţiei României la Consiliul UE, subliniind faptul că România a reuşit, cu această ocazie, să se reconecteze, să cunoască mai profund viaţa politică, comercială şi socială a statelor cu care a avut oportunitatea să interacţioneze în această perioadă. La eveniment au participat şi Marian Iulian Rasaliu, prefectul judeţului Braşov, Silviu Costea, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Braşov, Florin Luca, directorul executiv al Agenţiei pentru IMM, Atragere Investiţii şi Promovare Exporturi Braşov. Au mai avut intervenţii în cadrul reuniunii senatorul Ovidiu Florin Orţan, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri braşovean, care au prezentat experienţele legate de promovarea produselor şi serviciilor proprii pe pieţele externe. Seria evenimentelor organizate în cadrul Zilelor Diplomaţiei Comerciale continuă săptămâna viitoare la Bucureşti, cu alte întâlniri ale consilierilor economici din reţeaua externă cu mediul de afaceri, în vederea identificării oportunităţilor oferite de pieţele internaţionale pentru producătorii români şi a aşteptărilor şi intereselor investitorilor străini în România. Biroul de presă al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat