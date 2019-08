Comunicatul de presa oferir de Deputatul PMP Petru Movila

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); "Guvernul reglementeaza doar pentru a aduna bani din amenzi la bugetul de stat. Este aberant modul in care Guvernul Romaniei reglementeaza, aratand foarte clar ca singurul motiv pentru care emite Ordonante de Urgenta sau Hotarari de Guvern este sa dea amenzi pentru a aduna bani la bugetul de stat. In cazul modului de organizare si functionare a unitatilor medicale de primiri urgente, doamna Dancila si doamna Pintea se comporta ca niste amatori, pentru ca in loc sa sustina medicii si personalul medical prin elaborarea unei noi legi a sanatatii si o noua metodologie de organizare si functionare a unitatilor de primiri urgente, doamnele mai sus mentionate se comporta ca niste militieni ai unui stat de mult apus. Faptul ca nu fun ...