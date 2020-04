Comunitatea hasidica, a evreilor ultrareligioși din Brooklin, iși are originile in Romania

Comunitatea hasidică, a evreilor ultrareligioși din Brooklyn, își are originea în România, iar rabinul Joel Teitelbaum, care a devenit Mare Rabin în Brooklyn, era din Satu Mare. Acesta a emigrat în SUA în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Președintele Comunității Evreiești din Zalău, Dan Has, a declarat, marți, corespondentului MEDIAFAX că membrii comunității hasidice sunt singurii care duc mai departe legea poporului evreu și nu se abat nici în stânga, nici în dreapta.

„Comunitatea hasidică, după Holocaust, după cel de-al Doilea Război Mondial, s-a format în Statele Unite, nu în Israel. Membrii acestei comunități sunt ultrareligioși, sunt evrei ultraortodocși. Eu mă mândresc cu ei deoarece țin cultura și tradiția noastră neschimbată de mii de ani, fiind singurii care duc mai departe legea poporului evreu și nu se abat nici în stânga, nici în dreapta. Prin mărirea comunității, respectă și păstrează cu strictețe această tradiție. În 1944, rabinul Joel Teitelbaum din Satu Mare a plecat alături de mulți evrei care s-au salvat și a ajuns în SUA, devenind Mare Rabin al curentului Satmar în Brooklyn. Se poate spune că rădăcinile acestei comunități hasidice din Brooklyn sunt din nordul Transilvania, din Satu Mare și Sighetu Marmației”, a spus Has.

Acesta a adăugat că are o relație foarte bună cu comunitatea din Brooklyn, din New Jersey și New York, evreii din Zalău fiind vizitați de rabini importanți din SUA, de la care au multe de învățat.

Dan Has a precizat că rabinul Joel Teitelbaum s-a întors la Satu Mare în 1977, a vizitat Sinagoga din oraș, după care s-a întors înapoi în Brooklyn unde a decedat doi ani mai târziu.

„Membrii comunității hasidice sunt oameni calmi și liniștiți, nu îi interesează bogățiile și averile, sunt interesați doar să treacă, în viața de pe Pământ, ca niște trecători fără păcate, cu multă pace și liniște. E adevărat, muncesc, au afaceri, au magazine, firme de construcții, iar femeile lor lucrează în finanțe-bănci, în industria bijuteriilor, fiind considerate femei corecte, de încredere”, a menționat președintele Comunității Evreiești din Zalău.

Has a explicat că acest curent hasidic, considerat un grup evreiesc religios, a luat ființă în secolul al XVIII-lea în Europa și a fost fondat de marele învățat pe care l-a avut poporul evreu, Baal Shem Tov, care era din Ucraina, țară unde este și înhumat.

De acolo s-a extins prin mutarea evreilor dintr-o localitate într-alta și a ajuns în Maramureșul Istoric, care cuprindea Satu Mare, Sighetu Marmației și zone dincolo de Tisa.

„Membrii comunității hasidice respectă tradiția la maximum, cum să se îmbrace, de exemplu, ei nu se îmbracă decât în alb și negru, sunt culorile care îi reprezintă, poartă perciunii lungi după care sunt cunoscuți în întreaga lume și au un comportament sobru”, a mai spus Dan Has.

Viața comunității hasidice a fost prezentată în serialul „Unorthodox/ Neortodox” de pe Netflix, urmărind povestea unei evreice hasidice care fuge din Brooklyn la Berlin pentru a scăpa dintr-o căsătorie aranjată. Familia sa devine un grup de muzicieni, dar trecutul o prinde din urmă.