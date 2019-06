Concediul la romani, in opinia psihologilor: o combinatie de nervi, imbuibare, gratar, mici si bere

Gratar google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); ”In Romania avem o mare problema, fata de orice alta tara latina: noi nu avem cultura fericirii. La noi cand vin in vacanta, primele doua zile se cearta sotul si sotia. Vin in vacanta suparati. Daca e vreme frumoasa afara, e liniste. Daca nu e frumos afara, te intreaba de ce e apa prea rece. Ei nu se gandesc ca sunt in concediu si trebuie sa profite de fiecare moment, sa traiasca din plin. Fericirea e o cultura, sa stiti“, spunea intr-un interviu Mohammad Murad, presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc. Si e cat se poate de adevarat, si psihologii spun ca multi dintre romani nu cunosc si ”cultura fericirii”, ci doar pe cea a consumului, si ca de multe ori, chiar daca n ...