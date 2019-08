Concert live DISCOTECA ‘80, in septembrie, la Cluj-Napoca

"DISCOTECA ’80 aduce la Cluj această atmosferă, iar călătoria în timp sub forma unei seri cu cinci concerte live vă va fi oferită de staruri care au fascinat o lume întreagă și care vin să vă întâlnească: THOMAS ANDERS & MODERN TALKING band, MILLI VANILLI, SABRINA, SILENT CIRCLE ȘI OTTAWAN!

Cu siguranță cei mai mulți dintre voi ați fredonat de nenumărate ori melodii precum You’re my Heart, You’re My Soul (Modern Talking), Girl, You know it’s True (Milli Vanilli), Boys (Sabrina), Touch in The Night (Silent Circle) sau D.I.S.C.O. (Ottawan), astfel că starurile menționate nu au nevoie de o prezentare detaliată. Pentru a vedea, însă, care e atmosfera concertelor lor actuale, accesați linkurile special dedicate acestora în cadrul acestui website.

THOMAS ANDERS & MODERN TALKING band, MILLI VANILLI, SABRINA, SILENT CIRCLE ȘI OTTAWAN vor concerta la Cluj timp de peste 4 ore, iar în pauze atmosfera va fi asigurată de un DJ care vă va încânta cu cele mai dinamice hituri ale perioadei.

Thomas Anders & Modern Talking band au mai concertat la Polivalenta clujeană pentru un public entuziast în septembrie 2016, tot în organizarea echipei din spatele Discoteca ’80", transmit organizatorii.