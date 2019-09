Concert simfonic “Medalion – Dinos Constantinides, la Teatrul National de Opera si Balet Oleg Danovski Constanta

Teatrul Naţional de Operă şi Balet « Oleg Danovski » prezintă vineri, 20 septembrie 2019, începând cu ora 19, concertul simfonic “Medalion – Dinos Constantinides”.Concertul va fi dirijat de JONATHAN GRIFFITH, avându-i ca soliști pe IRIS DERKE, ESTHER WAITE, GABRIELA WERRIES, JOHANNA COX PENNINGTON, LUIS CASAL, ISAAC CASAL, ATHANASIOS ZERVAS, NILOUFAR IRAVANI. Aceștia vor fi acompaniați de Orchestra Teatrului Național de Operă și Balet ”Oleg Danovski”.În programul evenimentului vor fi interpretate piese ale faimosului compozitor grec, Dinos Constantinides:Concert pentru flaut, harpă și orchestrăThrenos of Creon pentru corn englez și orchestră de coardeMuzică pentru orchestră de coardeHomage - Concert popular pentru flaut și orchestrăConcert pentru vioară, violoncel și orchestrăPhoenixStorytelling pentru flaut și orchestră de coardeTransformations pentru oboi și orchestrăDinos Constantinides s-a născut pe 10 mai 1929, în Ioannina, Grecia. El a studiat vioară și teorie muzicală la Conservatorul din Atena, iar apoi vioară la Școala Juilliard din New York. Obține diploma de Master în muzică la Universitatea Indiana și devine Doctor în compoziție muzicală la Universitatea de Stat din Michigan. Piesele sale sunt prezentate în instituții de cultură din întreaga lume; Dinos Constantinides a primit pe parcursul timpului nenumărate premii pentru creațiile sale: Premiul I la Concursul Internațional Brooklyn College (1981), Premiul cel mare la Concursul de compoziție Delius (1997), Premiul Glen New York (1989), numeroase Premii ASCAP și multe altele.