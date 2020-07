Concerte sustinute de-a lungul timpului la Constanta: Ziua internationala a muzicii reggae. Cine sunt cei mai cunoscuti interpreti (video)

În prima zi a lunii iulie, în întreaga lume se celebrează muzica reggae şi artiştii acestui gen.

De July One, mii de cântăreţi și fani se reunesc în Kingston, Jamaica.

Muzica reggae își are originile în anii ’60.Artişti jamaicani au combinat stiluri auzite la radiouri din SUA, precum R&B și jazz, cu muzica tradițională.Bob Marley şi Jimmy Cliff sunt cei mai cunoscuţi muzicieni reggae.Ziua internațională a muzicii reggae celebrează genul muzical prin care a devenit cunoscut Bob Marley. În memoria lui, în fiecare an are loc, în Kingston, Jamaica, Festivalul International Reggae Day, care adună la un loc mii de muzicieni și fani ai acestui gen.Muzica reggae își are originile în stilurile R&B și Ska și a apărut în anii '60. În afară de artiști precum Bob Marley sau Jimmy Cliff, reggae a influențat și alte genuri muzicale. Există diferite tipuri de reggae — roots reggae, reggae skinhead și "dub", toate recunoscute. Poezia dub este o poezie West Indian recitată pe beat-uri reggae, notează site-ul www.national-awareness-days.com/international-reggae-day.IRD este primul eveniment din lume dedicat muzicii reggae. Găzduită anual de Kingston — casă de muzică jamaicană, manifestarea este o platformă concepută pentru a prezenta Kingston ca un oraș creativ.IRD promovează industriile creative din Jamaica și stilul de viață reggae. Ziua Internațională Reggae mobilizează fanii pe site-urile de socializare cu campania #ThisIsMyReggae, care va fi susținută de ambasadori IRD, artiști deja confirmați — Sly & Robbie, Inner Circle, Steel Pulse, Freddie McGregor, Marcia Griffiths, Luciano, Tarrus Riley, Protoje, I-Wayne, Kymani Marley, Cherine Anderson, Junior Kelly, Jah 9, Maxi Priest, Alborosie, Reggae Delhi Sultante și Begum X, mai precizează site-ul www.ireggaeday.com.La Constanța, pe 1 octombrie 2017, sub titulatura „Music is my drug”, va avut loc o petrecere în Heaven’s Hell. În anul 2015 de această dată, în Heaven’s Hell s-a organizat o petrecere „Hip-Hop & R'n'B & Reggae”. „Vă aşteptăm cu drag să zguduim puţin pereţi”, anunţau organizatorii.În cadrul acelusiași an, Mr. Faze a mixat în staţiunea Mamaia, mai exact în EGO Club.Distracţia va fi asigurată, ca de obicei, de DJ Kronk. Intrarea era liberă, o veste bună pentru petrecăreţii de atunci.Cei prezenţi au dansat pe ritmuri de hip hop, dance hall, reggae, trap, rock'n'rol, atmosfera fiind asigurată, ca de obicei, de DJ Kronk.Muzica reggae a apărut în Trenchtown. Muzicienii din Jamaica au combinat stiluri auzite la radio din SUA, ca R&B și jazz, cu muzica tradițională, ca mai apoi să devină reggae sub influența muzicii soul. Muzica reggae a început să fie ascultată pe plan internațional în anii '70, datorită unor artiști ca Bob Marley, care a popularizat mișcarea Rastafari în lume.Alți cântareți reggae sunt Peter Tosh, Freddie McGregor, Toots & the Maytals, Burning Spear, Black Uhuru, Prince Lincoln Thompson, Bunny Wailer, Prince Far I, Israel Vibration, The Congos, Mikey Dread, Don Carlos, The Viceroys, The Itals, Cornell Campbell, The Meditations, Wailing Souls, Norris Reid, Michael Phrophet, The Heptones, Dennis Brown, Twinkle Brothers,Damian Marley, Julian Marley, Max Romeo, Alborosie, Mr. Levy.Sursa foto-video: Youtube/ Dj Influence Mr FlavorCitește și: Celebrul cântăreț Jimmy Riley a pierdut lupta cu cancerul (video)