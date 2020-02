Concertul caritabil EMOCION! are loc la Ateneul Roman pe 28 martie

Concertul extraordinar EMOCION!, prilejuit de cea de-a VII-a editie a proiectului "SUFLET IN CULORI", un eveniment organizat de Asociatia pentru Muzica, Arta si Cultura si Asociatia Help Autism, cu sprijinul Kaufland Romania, in parteneriat cu Filarmonica George Enescu, Centrul Infoeuropa din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Tarom, Floria si Wagner Arte Frumoase si Povesti, are loc sambata, 28 martie 2020, incepand cu ora 19:00, pe scena Salii Mari a Ateneului Roman (Str. Benjamin ...