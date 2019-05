Concertul de Gala al absolventilor Cursului de maiestrie, sustinut de pianistul Eugene Alcalay

palatul culturii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Complexul Muzeal National „Moldova” Iasi - Muzeul Stiintei si Tehnicii „Stefan Procopiu”, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi, Asociatia Crescendo Events si Colegiul National de Arta „Octav Bancila”, va invita duminica, 12 mai 2019, ora 18.00, la Palatul Culturii din Iasi, in Sala „Henri Coanda”, la Concertul de Gala al absolventilor Cursului de maiestrie interpretativa, specialitatea Pian, sustinut de prof. univ. dr. Eugene Alcalay, din Statele Unite ale Americii. Evenimentul este organizat sub egida „Iasi - Capitala Tineretului din Romania 2019 - 2020” si este cuprins in proiectul cultural-educativ „Portativul Tanarului Arti ...