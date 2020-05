Concertul istoric al lui Prince din cadrul turneului 'Purple Rain' va putea fi vizionat gratuit pe Youtube

Istoricul concert din turneul "Purple Rain", pe care Prince And The Revolution l-au oferit în 1985 pe stadionul Carrier Dome din cadrul campusului Universităţii Syracuse din New York, va fi disponibil între 14 şi 17 mai, în mod gratuit, pe canalul oficial al artistului de pe Youtube, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Este vorba de primul "show" în format pentru micul ecran al lui Prince şi include hituri ca "Lets Go Crazy", "When Doves Cry", "I Would Die 4 U" sau "Purple Rain". Lansarea pe internet este o iniţiativă a moştenitorilor patrimoniului artistului, în colaborare cu Warner Music, ca răspuns la Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Pentru inaugurarea joi a spectacolului va avea loc o introducere (începând cu ora 2:00 GMT), în care Bobby Z, bateristul trupei The Revolution, va răspunde la o serie de întrebări înainte de prezentarea integrală a concertului.

The Revolution a fost trupa care l-a însoţit pe Prince între 1983 şi 1987 iar la acel concert era formată din Wendy Melvoin, Lisa Coleman, Dr. Fink, Mark Brown, Eric Leeds y Bobby Z.

Concertul a fost lansat oficial în 1985 şi a fost reeditat în format DVD "deluxe" cu titlul "Purple Rain" în 2017. Formatul audio, care va fi remasterizat de inginerul de sunet al lui Prince Bernie Grundman, va fi editat pentru prima oară în format digital vineri 15 mai.

Prince Rogers Nelson a fost găsit mort în reşedinţa sa 21 aprilie 2016, la vârsta se 57 de ani, în urma unei supradoze cu opiaceul Fentanyl.

De-a lungul carierei sale, "geniul din Minneapolis" a vândut peste o sută de milioane de albume pentru care a fost distins cu 7 premii Grammy, printre numeroase alte recompense.