Concertul lui Jennifer Lopez de la Madison Square Garden, anulat din cauza unei pene de curent

Jennifer Lopez a fost nevoita sa anuleze concertul de la Madison Square Garden din New York, sambata seara, la cateva minute dupa ce acesta incepuse, din cauza intreruperii curentului in oras, potrivit The Hollywood Reporter. Intreruperea a fost cauzata de un incendiu de transformator care a izbucnit pe West 64th Street si West End Avenue, potrivit departamentului pompierilor din New York. "Mi-au spus sa cobor de pe scena", a spus J.Lo intr-un videoclip publicat pe Twitter, filmat in culisele de la Madison Square Garden. "Asteptam acolo. Evident ca tot curentul s-a oprit in oras si evident ca si aici la Madison Square Garden". Jennifer Lopez se CASATORESTE cu Owen Wilson. Vezi cum ...