Concertul Prince and the Revolution: Live va fi transmis in weekend pe YouTube

Concertul „Prince and the Revolution: Live” va fi disponibil, pe tot parcursul weekend-ului, pe canalul oficial de YouTube al artistului american, potrivit news.ro.

Prince Estate a încheiat un parteneriat cu YouTube pentru evenimentul online de trei zile.

Concertul din turneul „Purple Rain” a avut loc pe 30 martie 1985, în Syracuse. El va putea fi vizionat pe canalul artistului până duminică, la miezul nopţii.

În plus, evenimentul este organizat şi pentru strângerea de fonduri în sprijinul COVID-19 Solidarity Response Fund al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii. Orice donaţie va fi dublată de Google.

Setlistul concertului, care a fost iniţial lansat pe casetă VHS, cuprinde melodii precum „Let’s Go Crazy”, „When Doves Cry”, „I Would Die 4 U”, „Purple Rain”, „1999” şi „Little Red Corvette”, dar şi raritări ca „Possessed” şi „How Come U Don’t Call Me Anymore.”

Pentru a marca lansarea acestuia, Prince Estate şi YouTube vor găzdui o petrecere online joi, de la ora 20.00 ET.

Un album audio va fi lansat vineri pe platformele de streaming.