Conciliatorii: Ce recomanda specialistii CSALB pentru negocierile dintre consumatori si banci

Centrului de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) lanseaza campania #Conciliatorii, care popularizeaza in randul consumatorilor si institutiilor financiar-bancare metoda concilierii si rezolvarii conflictelor in afara instantelor de judecata. Beneficiile solutiilor de tipul win-win, rezultate in urma negocierilor pe marginea contractelor existente, reprezinta argumentul principal ale acestei campanii de informare.