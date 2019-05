Concordia castiga la scor in fata lui Poli Iasi, intr-un meci fara miza

Concordia Chiajna Poli Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Concordia Chiajna a trecut de Poli Iasi cu 4-1 in ultimul meci al zilei din Liga 1, in penultima etapa a fazei de play-out a stagiunii competitionale 2018/2019. A fost un meci care a contat doar pentru palmares, caci Concordia este demult retrogradata in liga secunda, in timp ce Poli Iasi nu mai are nicio grija. Concordia chiar a incantat privirile in aceasta seara, dar a fost tardiv pentru mentinerea in prima liga. Golurile au fost marcate de Bawab, o dubla, unul din goluri fiind marcat din penalti, plus Gorobsov si Nivaldo, in timp ce iesenii au punctat prin Teixeira din penalti. Concordia face 19 puncte dar nu mai are nicio speranta la salvare, in timp ce Iasiul este pe locul 10 cu 3 ...