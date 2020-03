Concordia isi indeamna companiile membre fara probleme de cashflow sa isi plateasca taxele si furnizorii

Confederaţia Patronală Concordia îşi îndeamnă toate companiile membre care nu au probleme de cashflow să îşi plătească furnizorii cu celeritate şi să îşi achite taxele şi impozitele fără întârzieri.

"Întreg mediul economic trebuie să accepte faptul că există pierderi şi trebuie să participe cu deschidere şi solidaritate la atenuarea efectelor acestei crize. Expunerea financiară şi operaţională poate fi diminuată doar cu participarea tuturor celor implicaţi, prin dialog constant şi măsuri excepţionale de întrajutorare. Concordia îşi îndeamnă toate companiile membre care nu au probleme de cashflow să îşi plătească furnizorii cu celeritate şi să îşi achite taxele şi impozitele fără întârzieri", se arată într-un comunicat al organizaţiei remis sâmbătă AGERPRES.Potrivit sursei citate, din cauza severităţii potenţialului impact uman şi a efectului de contagiune pe care le prezintă pandemia, toate companiile trebuie să gândească implicaţiile pe care acţiunile lor le au nu doar pentru propria viabilitate, ci să dezvolte împreună un program de gestionare a crizei.În acest context, reprezentanţii Concordia arată că au demarat un dialog intern între sectorul bancar şi celelalte industrii membre (hoteluri, retail, transport, IT, energie şi utilităţi etc) pentru a identifica rapid acele măsuri de natură financiară care se pot agrea direct între actorii economici."Suntem, de asemenea, în strânsă legătură cu sindicatele şi înţelegem să avem un dialog cu partenerii sociali pe măsurile pe care le vom propune de acum înainte Guvernului. Autorităţile trebuie să ţină seama de vocea celor afectaţi şi au făcut-o într-o măsură, pentru că pachetul anunţat de Guvernul României oferă o gură de oxigen economiei. Vom continua dialogul cu Administraţia Prezidenţială, Guvernul şi structurile guvernamentale, cu Parlamentul, Banca Naţională a României, Consiliul Concurenţei şi alte instituţii importante, pentru a identifica acele măsuri sau decizii care vor fi necesare şi în perioada următoare pentru a diminua impactul COVID-19", se mai arată în documentul citat.Oamenii de afaceri consideră că, într-o situaţie de criză precum cea a epidemiei COVID-19, trebuie acţionat cu calm şi responsabilitate."Ameninţările legate de răspândirea COVID-19 evoluează rapid şi afectează existenţa tuturor. În acest context, Confederaţia Patronală Concordia, reprezentativă la nivel naţional, reunind cele mai importante sectoare ale economiei româneşti şi, din nefericire, unele dintre cele mai puternic lovite de efectele economice ale epidemiei de coronavirus, are ca principală preocupare protejarea oamenilor. În numele celor peste 300.000 de angajaţi din peste 1.500 companii, reacţionăm imediat la toate deciziile autorităţilor şi vom continua să o facem. Acum este momentul unor acţiuni speciale pentru a sprijini economia. Suntem împreună în acest efort, într-o coordonare fără precedent a tuturor industriilor pentru a găsi soluţii prin care să diminuăm pierderile provocate de o perturbare extraordinară", subliniază Confederaţia.Confederaţia Patronală Concordia reprezintă companii cu capital românesc şi străin, reunite în cele mai puternice federaţii sectoriale: Federaţia Patronală Petrol şi Gaze, Federaţia Asociaţiilor Companiilor de Utilităţi din Energie, Federaţia Patronală a Reţelelor de Comerţ, Federaţia Patronatelor din Industria Auto, Federaţia Patronală a Transportatorilor din România, Federaţia Patronală a Serviciilor Financiare din România, Asociaţia Patronală a Industriei de Software şi Servicii, Federaţia Industriei Hoteliere din România.Concordia este confederaţia patronală românească afiliată la BusinessEurope şi IOE - International Organization of Employers.

