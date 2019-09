Concurs de speedcubing, sambata, la Iulius Mall Iasi

Iulius Mall Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Finalul primei saptamani de scoala aduce la Iulius Mall Iasi o competitie de speedcubing, pentru ca cei pasionati de cubul Rubik sa isi exerseze agilitatea. Pentru doamne si domnisoare, week-end-ul propune sesiuni de beauty. Sambata, 14 septembrie 2019, incepand cu ora 10.00, in piateta din proximitatea magazinului Make-up Shop din Iulius Mall, revine Iasi Back to Cubing, competitie de rezolvare a cubului rubik in viteza. Ajuns la cel de-al 13-lea concurs din acest an la nivel national, evenimentul aduce in acelasi loc peste 30 de concurenti iscusiti in rezolvarea celei mai vandute jucarii din toate timpurile. Asemenea primei editii din Iasi, care a avut loc in luna martie, tot la Iulius ...