Concurs National de Arta Actorului la Constanta, in memoriam Diana Cheregi

Concursul Național de Arta Actorului este un proiect ce face parte din categoria proiectelor cultural-artistice, inițiat de Consiliul Județean Constanța prin Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” și are ca scop principal revitalizarea vieții culturale studențești în Constanța prin promovarea și valorificarea artei actorului dar mai ales a tinerilor studenți din instituțiile de învățământ superior de profil.Pentru anul 2019, evenimentul se va realiza in memoriam Diana Cheregi, unul dintre cele mai cunoscute nume ale teatrului constănțean, și lector universitar al Facultății de Arte a Unviersității „Ovidius” din Constanța, sau dascălului, de fier cu suflet sensibil cum o mai numeau studenții – mama Dia).„Ne propunem prin valorificarea cunoștințelor dar și a pregătirii studenților înzestrați cu potențial și talentul necesar pentru a deveni actori să devenim un punct de reper pentru întâlnirile studenților din toată țara. Prin teatru, orice persoană talentată şi cu dorinţă de lucru are posibilitatea de a se descoperi pe sine, de a găsi în ea însăşi calităţi şi defecte comune cu cele ale personajelor dramaturgiei române şi universale, dezvoltându-le, pentru a reuși să dea viaţă celor mai puternice trăiri. De la un cuvânt până la un gest, până la o faptă, o scenă… Toate se îmbină treptat până când devin un întreg spectacol”, a declarat directorul general al Centrului Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, Doina Voivozeanu.Concursul se adresează studenților de la facultățile de profil din țară. Vor fi apreciate - talentul naturalețea, autenticitatea, originalitatea, sinceritatea, puterea de a transmite dincolo de rampă stări, senzații, sentimente, dicția, impostația, glasul, frazarea, expresivitatea.În fiecare zi vor avea loc workshop-uri cu tematicile zilei respective (mișcare scenică, vorbire, canto, actorie, teatrologie) cu câte un specialist în domeniu. Se va oferi astfel candidaților un mijloc de dezvoltare personală ajutându-i să păşească într-un univers nou, unic, creat cu scopul de a fi un mediu propice dezvoltării lor. Se va permite conectarea cu sine și cu ceilalți, într-o competiție nouă sub această formă de workshop-concurs desfășurat în perioadași va avea loc la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”Juriul va fi format din personalități artistice în domeniu, iar concurenții vor avea de trecut prin cele cinci secțiuni propuse în concurs: arta actorului, mișcare, teatrologie, canto și vorbire.: facebook.com/CentrulCulturalJudeteanConstantaTeodorTBurada