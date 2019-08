Concurs National de Folclor la Prisacani - FOTO

Concurs National de Folclor la Prisacani google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scoala Gimnaziala Prisacani in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, Ministerul Educatiei Nationale si Primaria Prisacani a organizat in ziua de 25 august 2019 a VIII-a editie a Festivalului National de Folclor "Mugurasii" Prisacani. Festivalul si-a propus sa stimuleze tinerii in pastrarea, transmiterea si revigorarea folclorului romanesc, a datinilor si obiceiurilor populare romanesti, promovand folclorul muzical - coregrafic autentic. Obiectivele festivalului au constat in formarea unor abilitati de manifestare a personalitatii prin cantec, dans, costum si obicei popular; cultivarea increderii si respectului de sine prin activitati cultural - artistice ...