Concursul „Educatie rutiera – educatie pentru viata"– faza judeteana

Joi, 23 mai 2019, la Palatul Copiilor Iasi, s-a desfasurat etapa judeteana a Concursului National „Educatie rutiera – Educatie pentru viata", cuprins in Calendarul Activitatilor Educative Nationale 2019. Competitia a fost organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in parteneriat cu Inspectoratul de Politie Judetean Iasi – Serviciul Rutier si Palatul Copiilor Iasi. Concursul a avut drept scop formarea comportamentului rutier responsabil pe baza cunoasterii si respectǎrii regulilor de circulatie, pentru prevenirea producerii accidentelor in randul elevilor din invatamantul primar si gimnazial. La startul competitiei s-au aliniat 5 echipaje, care au participat la cel ...