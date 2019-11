Concursul organizat de catre Romsilva, un succes important in recrutarea de ingineri silvici stagiari

Concursul organizat de către Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, la sediul din București, în vederea ocupării a minimum 45 de locuri vacante la acest moment, de ingineri silvici stagiari, a adunat elitele tinere din silvicultură.178 de absolvenți ai facultăților de silvicultură din România s-au întrecut în cunoștințele acumulate în anii de studenţie în fața unor comisii formate din profesioniști ai Romsilva, oameni cu o vastă experiență în muncă.Exigenți, silvicultorii care i-au examinat pe viitorii ingineri stagiari s-au declarat încântați de nivelul de pregătire pe care aceștia l-au arătat.Din cei 178 de candidați care s-au înscris la concurs și care îndeplineau condițiile de participare, comisia de examinare a declarat admiși 153 de tineri, cei mai buni absolvenți de silvicultură la nivel naţional. În plină criză de forță de muncă calificată, cei care au primit răspuns pozitiv la concursul organizat de Romsilva, vor fi o sursă valoroasă și foarte importantă pentru piața muncii din România.Examenul este valabil un an, iar toate posturile vacante de ingineri silvici care vor apărea în decursul anului următor, pot fi ocupate direct pe baza acestui examen în funcție de opțiunea fiecăruia, formulată fie în timpul examenului, fie precizată ulterior.Criteriile în baza cărora s-a făcut selecția sunt obiective, independente de Romsilva. Acestea pot fi ajustate pentru a se găsi o formulă optimă, astfel încât dezideratul Romsilva de a-i angaja pe cei mai buni candidaţi să fie dus la îndeplinire.Romsilva mulțumește pe această cale tuturor profesorilor universitari care alcătuiesc corpul profesoral al facultătilor de silvicultură, pentru modul de pregătire al studenţilor, care, în competiție, au dovedit că sunt deschiși la nou, dornici și pasionați de meserie, ajungând chiar ei, în timpul examenului să vină cu soluții inovative pentru progresul și alinierea silviculturii românești la standarde europene.De asemenea, un gând bun din partea conducerii Romsilva merge și către părinții absolvenților, care le-au oferit acestora posibilitatea de a studia sub îndrumarea celor mai buni profesori din țară, în cele mai bune universități din România.Regia Națională a Pădurilor-Romsilva funcționează sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și administrează 3,13 milioane de hectare păduri proprietate publică a statului, aproximativ 48% din totalul pădurilor din România și are ca scop gospodărirea durabilă și unitară, în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvice și ale normelor de regim silvic, a fondului forestier proprietate publică a statului.