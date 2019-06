Condamnare abuziva cat Clujul. Cel mai renumit medic de urgente din Cluj condamnat pentru o fapta care nu EXISTA

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Judecatorul a amanat pronuntarea de patru ori, pentru a putea da o sentinta total abuziva si ilegala: condamnare un an si noua luni, cu suspendare. Termenul mare de amanare, care a totalizat doua luni, arata ca judecatorul nu a fost nehotarat. Medicul Adela Golea a fost medicul sef UPU Smurd pentru judetul Cluj si sef al Unitatii de Primire a Urgentelor din Cluj Napoca. De doi ani este directorul medical al Spitalului Clinic Judetean Cluj. In perioada in care a fost medic sef la UPU Cluj, Adela Golea a dat un ordin pentru a preveni supraaglomerarea unitatii, si asa megaaglomerata. Ordinul respectiv se refera la faptul ca medicii si asistentele medicale trebuiau sa se ocupe cu prioritate de pacienti si nu de ca ...