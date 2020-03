Condamnari definitive in dosarul furturilor prin metoda imprietenirea“: 17 inculpati s-au ales cu peste 40 de ani de inchisoare. Prejudiciul este enorm

Ajutoare de la Primărie ori de la UE

Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au soluţionat printr-o decizie definitivă un dosar instrumentat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, cauză în care 17 persoane (zece femei şi şapte bărbaţi) au fost trimise în judecată pentru furturi din locuinţe săvârşite prin modul de operare „împrietenire”, pe raza întregii ţări.În primă instanţă, respectiv Tribunalul Constanţa, cei 17 inculpaţi au primit în total peste 40 de ani de închisoare. Decizia a fost contestată la Curtea de Apel Constanţa, instanţă care a încetat procesul penal faţă de o inculpată cu privire la infracţiunea de complicitate la furt calificat, ca efect al încheierii acordurilor de mediere. Din banii obţinuţi din activitatea infracţională, membrii grupării şi-au achiziţionat imobile, autoturisme, bijuterii etc., cu precizarea că valoarea totală a prejudiciului creat celor 34 de persoane vătămate este de aproximativ 380.000 de lei.În actul de sesizare a instanţei se arată că, în ultimii ani, pe teritoriul întregii ţări s-au înregistrat zeci de plângeri formulate de persoane cu vârste înaintate care au relatat că li s-au sustras din casă bani şi bijuterii în aceeaşi manieră.Existând acelaşi modus operandi, dar şi descrieri, uneori amprente ridicate de la faţa locului, înregistrări video, descrieri făcute de martori, coroborate cu datele furnizate de persoanele vătămate, au rezultat elemente comune ce au dus la reunirea mai multor dosare.Astfel, anchetatorii au putut vedea activitatea infracţională în ansamblul ei. Magistraţii au constatat că activitatea infracţională era derulată de două grupuri infracţionale organizate, unul format de peste 15 persoane, iar celălalt din trei persoane, majoritatea dintre acestea domiciliate în judeţul Galaţi, cu legături de rudenie sau afinitate între ele.Grupările erau specializate în comiterea de infracţiuni de furt din locuinţe, săvârşite prin modul de operare „împrietenire”, pe raza întregii ţări, şi au avut, până la data destructurării, o activitate infracţională extrem de intensă, membrii acestora săvârşind infracţiuni cu o frecvenţă aproape zilnică, uneori chiar şi două sau mai multe fapte într-o singură zi, în aceeaşi localitate sau în localităţi diferite.Conform procurorilor din Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, modul de operare „împrietenirea”, folosit de către persoanele vizate de anchetă, presupunea următoarea tipicitate: membrii grupării îşi aleg întotdeauna victimele dintre persoanele foarte înaintate în vârstă, trecute de cele mai multe ori de 80 de ani, care locuiesc singure, limitând în acest fel posibilitatea de a fi recunoscuţi de către păgubiţi sau aceea de a li se opune rezistenţă fizică.Inculpaţii abordau aceste victime fie pe stradă, fie direct la locuinţele lor şi, de cele mai multe ori, foloseau pretexte false legate de presupusa oferire de produse gratuite din partea primăriilor, a unor supermarketuri de renume sau chiar din partea Uniunii Europene, astfel încât să le obţină acordul pentru a pătrunde în locuinţele lor.Odată obţinut acordul victimei pentru a pătrunde în locuinţă, una sau maximum două dintre inculpate îi distrag atenţia acesteia, pretinzând ca fac o demonstraţie privind eficienţa sau calitatea produselor oferite, îngrijindu-se ca uşa încăperii în incinta căreia are loc aşa-zisa demonstraţie să fie închisă, astfel încât victima să nu aibă vizibilitate spre celelalte încăperi, timp în care alte una sau două inculpate pătrund în locuinţă fără a fi observate şi scotocesc până ce descoperă şi sustrag bani sau bijuterii.Până la finalizarea urmăririi penale au fost identificate 34 de fapte comise de către membrii celor două grupări în nouă judeţe ale ţării.Procurorii mai arată că activitatea infracţională a grupării a fost bazată într-o foarte mare măsură pe posibilitatea legală de a uza de instituţia împăcării cu victimele infracţiunilor de furt, fiecare membru fiind conştient de această posibilitate şi speculând-o într-o modalitate foarte bine pusă la punct.De asemenea, trebuie menţionat că mare parte dintre membrii grupărilor vizate de anchetă sunt recidivişti sau posesori de antecedente penale, un aspect de evidenţiat fiind acela că, în multe dintre cazuri, antecedentele reprezintă infracţiuni comise cu acelaşi mod de operare.Din banii obţinuţi din activitatea infracţională, membrii grupării şi-au achiziţionat imobile, autoturisme, bijuterii etc., cu precizarea că valoarea totală a prejudiciului creat celor 34 de persoane vătămate este de aproximativ 380.000 de lei.La jumătatea lunii decembrie 2017, la locuinţele inculpaţilor au fost efectuate percheziţii domiciliare, ocazie cu care au fost identificate şi ridicate sume foarte mari şi cantităţi importante de bijuterii din aur, respectiv: 150.000 de lei, 22.000 euro şi aproximativ 1,6 kg bijuterii din aur.De asemenea, de la o singură percheziţie au fost indisponibilizate patru autoturisme de lux, a căror valoare totală este estimată la circa 80.000 de euro.