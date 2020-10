Condamnat pentru tainuire si inchis la Poarta Alba

Un bărbat condamnat la un an și jumătate de închisoare au fost prins de polițiștii din Constanța.Acesta a fost dus și închis în Penitenciarul Poarta Albă.La data de 14 octombrie a.c., polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale au identificat un bărbat, de 34 de ani, pe numele căruia Judecătoria Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 1 an și 6 luni de închisoare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.Persoana în cauză a fost escortată și încarcerată în Penitenciarul Poarta Albă.