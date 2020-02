Condamnat pentru ultraj, dupa ce l-a amenintat pe Klaus Iohannis

Un deţinut care l-a ameninţat pe preşedintele Klaus Iohannis, prin intermediul unei scrisori pe care i-a trimis-o şefului statului din Penitenciarul Aiud, unde îşi ispăşeşte o pedeapsă de 15 ani pentru omor, a fost condamnat miercuri de Judecătoria Aiud la 1 an de închisoare pentru ultraj, scrie agerpres.ro. Potrivit minutei postate pe portalul instanţei, Judecătoria Aiud a dispus condamnarea "inculpatului Munteanu Costin, deţinut în Penitenciarul Aiud, la pedeapsa de 1 an închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj".Condamnat în 2016 de Tribunalul Hunedoara la 15 ani de închisoare, pentru omor, decizie rămasă definitivă în 2017 la Curtea de Apel Alba Iulia, inculpatul va adăuga la restul rămas neexecutat şi 1 an de închisoare pentru ultraj la adresa şefului statului, care s-a constituit în acest dosar parte vătămată.Decizia Judecătoriei Aiud este cu drept de apel, în termen de 10 zile de la comunicare.După ce şeful statului i-a respins o cerere de graţiere, inculpatul i-a trimis lui Klaus Iohannis o scrisoare în care îl ameninţa cu moartea. Scrisoarea era semnată cu numele unui alt deţinut din Penitenciarul Aiud.