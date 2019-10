Condiții SURPRIZA anunțate de Adrian Țuțuianu pentru ca PRO Romania sa susțina noul guvern

Vicepreședintele PRO România Adrian Țuțuianu vine cu o serie de condiții supriză pe care PRO România le pune pentru a susține noul guvern. Practic, PRO România susține marile proiecte ale PSD, precum legea pensiilor sau mărirea salariilor.

”Suntem pentru corectarea derapajelor grave pentru care am susținut moțiunea de cenzură, dar nu suntem dispuși să trecem peste lucruri care țin de opțiunile noastre politice și ideologice. Mai exact, de exemplu, n-am susține un Guvern care și-ar propune să taie salariile sau n-am susține un Guvern care și-ar propune să nu pună în aplicare legea pensiilor. Am fi de acord să corecteze legea pensiilor. Vă dau un exemplu: anul viitor, la începutul anului, intră în vigoare o nouă majorare, care e strict procentuală. Or noi considerăm că ar trebui majorate în primul rând pensiile mici, ar trebui făcută o corecție de acest tip.

Avem și câteva lucruri foarte precise pe care le susținem și noi. Și noi dorim alegeri pentru primari în două tururi, dar cred că înainte de asta, Guvernul care vine trebuie să rectifice bugetul, pentru că ministere, instituții publice, autoritățile locale nu au banii necesari pentru ultimele două luni ale anului, trebuie să întocmească un proiect de buget și să vedem cu ce buget și cu ce priorități vin pentru anul viitor. Susținem ca prioritate absolută investițiile în infrastructura mare. În al treilea rând, trebuie să discutăm despre OUG 114, care trebuie abrogată în bună parte, nu în integralitatea ei (...). Și foarte important, diminuarea masivă a subvențiilor pentru partidele politice parlamentare și instituirea unui sistem care este practicat în PE, acordarea unei subvenții pentru partide, în raport de numărul de parlamentari”, a declarat Țuțuianu la RFI.