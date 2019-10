Condițiile PMP pentru intrarea la guvernare: LISTA prezentata de Eugen Tomac lui Klaus Iohannis și varianta de premier avansata

Delegatia PMP i-a prezentat vineri, la Cotroceni, presedintelui Klaus Iohannis, conditiile obligatorii ale formatiunii pentru sprijinirea viitorului cabinet si chiar intrarea la guvernare:

Ordonanta de Urgenta pentru revenirea la alegerii primarilor in doua tururi de scrutin

Eliminarea pensiilor speciale

Adoptarea legii cu privire la reducerea numarului de parlamentari la 300

Infiintarea unui minister pentru relatia cu Republica Moldova

PMP i-a mai propus lui Iohannis sa ia in calcul un premier PMP, pe Eugen Tomac. PMP a mai spus ca nu se teme de anticipate, dar in opinia partidului acest demers este doar o incercare de pacalire a electoratului pentru ca parlamentarii nu vor respinge un al doilea guvern in Parlament.