Conditiile de functionare a spatiilor culturale pe timpul starii de alerta, publicate in Monitorul Oficial

A fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul comun al ministrului Culturii şi ministrului Sănătăţii privind privind măsurile care trebuie luate pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus şi pentru asigurarea desfăşurării în condiţii de siguranţă sanitară a activităţilor desfăşurate în muzee şi galerii de artă, biblioteci, librării, în domeniul producţiei de film şi audiovizual, activităţi în aer liber şi drive-in. Potrivit unui comunicat al Ministerului Culturii transmis AGERPRES, măsurile se aplică în perioada stării de alertă, în condiţiile ridicării graduale a restricţiilor, coroborat cu necesitatea asigurării desfăşurării în condiţii de siguranţă sanitară a activităţii instituţiilor de cultură şi operatorilor economici cu obiect de activitate în domeniul cultural. * Printre măsurile şi regulile care trebuie să fie respectate de publicul vizitator în muzee şi galerii de artă se numără: accesul se face cu respectarea de către participanţi a distanţării de minimum 2 metri, dar fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului; stabilirea unor fluxuri de vizitare unidirecţionale pentru facilitarea menţinerii distanţei fizice; accesul va fi permis numai în condiţiile purtării măştii (medicală/non-medicală) pe toată durata vizitei în muzeu; limitarea vizitei la un interval de timp de 2 ore; încurajarea utilizării plăţii cu cardul; interzicerea utilizării aparatelor de audio-guide. * În bibliotecile publice vor exista la intrare covoare cu dezinfectant pentru încălţăminte aflate, recepţia şi birourile de împrumut vor trebui să aibă ecrane de protecţie şi va exista o perioadă de carantină a documentelor, în cazul în care dezinfecţia acestora nu este posibilă. În absenţa unei camere de carantină, se va aranja un spaţiu specific (o parte din depozit sau din sala de lectură, care poate fi uşor adaptat şi izolat), cu rafturi şi/sau mese disponibile pe care să se stocheze documente, asigurându-se faptul că acel spaţiu nu este accesibil pentru public. Toate operaţiunile de manipulare, carantină, dezinfecţie şi curăţenie vor trebui să fie executate de personalul din bibliotecă echipat cu echipament de protecţie. * Deschiderea activităţii cu publicul în librării se va face doar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în centrele comerciale mici, de sub 15.000 metri pătraţi, şi au o suprafaţă sub 500 metri pătraţi, dacă au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului; beneficiază de spaţiu suficient pentru a asigura regulile de distanţare socială; desfăşoară activităţi exclusiv de comerţ cu amănuntul, fără zonă de staţionare. * Activităţile de producţie cinematografică fac parte din categoria serviciilor cu potenţial mediu-ridicat de răspândire a infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. Printre măsurile de precauţie speciale se numără: evitarea prezenţei îndelungate la filmare a actorilor din grupele de risc (de exemplu, vârsta peste 65 ani şi/sau boli cronice asociate); machiajul şi coafura se vor efectua cu respectarea precauţiunilor universale: menţinerea distanţei fizice, limitarea contactului apropiat, igienizarea mâinilor şi dezinfecţia suprafeţelor înainte şi după şedinţa de machiaj/coafor; spaţii de machiaj şi vestiare separate pentru actori şi figuraţie. Pentru cetăţenii străini sosiţi în România care sunt membri ai echipelor de filmare se va acorda o derogare specială de la măsura de izolare la domiciliu/carantinare de 14 zile. Aceştia vor face dovada testării negative la sosirea în ţară şi un al doilea test va fi efectuat în România în termen de 2-5 zile de la sosirea în ţară sau imediat în cazul apariţiei simptomelor de boală respiratorie. * Pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber - teatru, dans, concert, proiecţie cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziţie, workshop, conferinţă cu caracter cultural -, organizarea spaţiului trebuie făcută astfel încât să permită menţinerea distanţei fizice de doi metri între persoane, dar nu mai mult de 500 de persoane; în cazul în care locaţia este organizată cu scaune mobile (sau pufuri), acestea vor fi poziţionate de organizator la o distanţă de doi metri între ele; în cazul în care locaţia dispune de gradene, organizatorul va marca pe acestea locurile disponibile, la o distanţă de 2 m între ele; în cazul în care locaţia nu dispune de scaune sau gradene şi este liberă (iarbă, pământ, zgură etc.), iar publicul vine cu propriile pături sau perne, organizatorul va marca solul astfel încât să creeze spaţii care să respecte distanţarea socială pentru fiecare persoană, precum şi spaţii mai mari pentru familii şi/sau grupuri de până la trei persoane. * Pentru evenimentele de tip drive-in se va avea în vedere deschiderea graduală, fazată, în concordanţă cu situaţia epidemiologică locală din judeţul/regiunea în care se desfăşoară evenimentul; accesul se face exclusiv cu autoturismul; la intrarea în locaţie se verifică temperatura celor din autoturism de către personalul echipat cu echipament de protecţie; parcarea va fi amenajată în aşa fel încât între autovehicule să se păstreze distanţa de 2 metri stânga/dreapta şi 2 metri faţă/spate; pe parcursul evenimentului tip drive-in, spectatorii nu părăsesc autoturismul, cu excepţia cazului în care doresc să meargă la toaletă; se încurajează achiziţionarea de bilete online, se încurajează scanarea biletelor, pentru a evita atingerea sau ruperea acestora. . 