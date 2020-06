Conducatorul de joc al naționalei Turciei a fost transferat la HCDS Constanța

Conducătorul de joc al naţionalei Turciei, Onur Ersin, este noul component al lotului HCDS Constanţa, acesta fiind al doilea transfer al echipei.

Onur Ersin are 28 de ani şi a evoluat ultima dată la Beştiktaş Istanbul, cu care are în palmares trei titluri naţionale, trei Cupe ale Turciei şi trei Supercupe, plus tot atâtea prezenţe consecutive în Liga Campionilor, potrivit news.ro.

Citește și: PSD, anchetat de DNA. Care sunt motivele anchetei de amploare

”Salutare! Mă numesc Onur Ersin şi sunt conducătorul de joc al naţionalei Turciei. De astăzi, sunt jucatorul echipei HC Dobrogea Sud Constanţa. Sunt foarte mândru să fac parte din această familie şi nerăbdător să mă întâlnesc cu echipa şi fanii. Hai, Constanţa!”, este mesajul transmis de noul jucător al formaţiei HCDS Constanţa.

În 5 iunie, HCDS Constanţa anunţa primul transfer în vederea noii stagiuni: interul stânga croat Alen Blazevici, de la Pick Szeged, component şi el al naţionalei ţării sale.

Cu Pick Szeged, Blazevici a câştigat Cupa EHF în 2014, titlul de campion al Ungariei în 2018 şi Cupa Ungariei în 2019.