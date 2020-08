Conducea o masina, in statiunea Mamaia, aflat sub influenta alcoolului. A fost implicat si intr-un eveniment rutier

Băut la volan în Mamaia, un tânăr a fost condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.

La data de 15 august a.c., în jurul orei 21.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 24 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. Acesta a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 15 august a.c., în jurul orei 18.30, polițiști din cadrul Secției 7 Rurală Crucea au identificat un bărbat, de 25 de ani, care a condus un vehicul de tip ATV, neînmatriculat, pe raza localității Ghindărești.La data de 15 august a.c., în jurul orei 22.40, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 40 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,49 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 13 august a.c., în jurul orei 23.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Constanța au identificat un bărbat, de 52 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Aurel Vlaicu din municipiul Constanța, fiind sub influența băuturilor alcoolice. Bărbatul în cauză a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și recoltarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 15 august a.c., în jurul orei 23.30, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, de 53 de ani, care a condus un autoturism pe strada Oituz din municipiul Mangalia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,85 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 15 august a.c., în jurul orei 23.55, polițiști din cadrul Secției 6 Rurală Cernavodă au identificat un bărbat, de 30 de ani, care a condus un autoturism pe strada Gutuiului din localitatea Satu Nou, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 16 august a.c., în jurul orei 00.55, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Mamaia au identificat un bărbat, de 48 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia din stațiunea Mamaia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 16 august a.c., în jurul orei 01.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au identificat un bărbat, de 29 de ani, care a condus un autoturism pe strada Primăverii din comuna Lumina, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital, unde a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 16 august a.c., în jurul orei 03.45, polițiști din cadrul Poliției municipiului Mangalia au identificat un bărbat, de 33 de ani, care a condus un autoturism pe strada Matei Basarab din municipiul Mangalia, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,74 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 16 august a.c., în jurul orei 13.00, polițiști din cadrul Secției 4 au identificat un bărbat, de 20 de ani, care a condus un autoturism pe strada Nicolae Filimon din municipiul Constanța, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.La data de 16 august a.c., în jurul orei 17.45, polițiști din cadrul Secției 9 Rurală Topraisar au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 392, în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 17 august a.c., în jurul orei 01.45, polițiști din cadrul Poliției stațiunii Costinești au identificat un bărbat, de 20 de ani, care a condus un autoturism pe strada Tineretului din stațiunea Costinești, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule și în timp ce se afla sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,26 mg/l alcool pur în aerul expirat.În toate cauzele au fost întocmite dosare de cercetare penală.