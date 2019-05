Conducerea ALDE: Nu m-as fi gandit in anii tineretii, ca dupa cateva decenii, tinerii vor ajunge sa elogieze sistemele de informatii, de represiune 

ALDE google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Intr-un comunicat de presa, conducerea ALDE are un punct de vedere legat de problemele cu care se confrunta societatea romaneasca, de la prostele #rezist, pana la sloganele ajunse virale pe retelele de socializare. In comuncat se arata ca, cei din conducerea ALDE nu s-ar fi gandit ca dupa cateva decenii, tinerii vor ajunge sa elogieze sistemele de informatii, de represiune, procuratura si pe unii conducatori abuzivi din aceste sisteme. ''Niciodata nu m-as fi gandit in anii tineretii, ca dupa cateva decenii, tinerii, unii dintre ei, vor ajunge sa elogieze sistemele de informatii, de represiune, procuratura si pe unii conducatori abuzivi din aceste sisteme, acel gen de oameni de care noi, in tineretea noas ...