Conducerea campioanei CFR Cluj, atac dur la arbitrul Sebastian Coltescu: "Ce cauta un asemenea om in arbitraj?"

Conducerea campioanei CFR Cluj a fost extrem de vehementa dupa partida pierduta sambata in deplasare la Astra Giurgiu, scor 2-3 in Liga 1, la capatul unui meci in care doi fotbalisti au fost eliminati, iar antrenorul Dan Petrescu trimis in tribune, dupa ce l-a injurat mai multe minute in sir pe centralul Sebastian Coltescu.