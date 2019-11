Conducerea D.G.A., prezenta la cea de-a patra Reuniune Regionala a Unitatilor de Afaceri Interne

În perioada 4-6 noiembrie a.c., conducerea Direcției Generale Anticorupție, reprezentată prin comisar șef de poliție Octavian Melintescu, director general adjunct, participă la lucrările Celei de-a patra Reuniuni Regionale a Unităților de Afaceri Interne din cadrul Ministerelor de Interne (NERCISU), eveniment organizat de Direcția de Securitate Internă din cadrul Ministerului de Interne bulgar, la Stara Zagora, în Bulgaria.Întâlnirea reunește reprezentanții Reţelei Regionale pentru Consolidarea Cooperării în rândul Unităților de Securitate Internă/Poliție din sud-estul Europei, respectiv Serbia, Macedonia, Grecia, Turcia, Bulgaria și România.La ediția din acest an, organizatorii au invitat inclusiv reprezentanții instituțiilor de aplicare a legii din Marea Britanie și Germania, cu care delegația română a avut în cursul acestei zile întâlniri extrem de fructuoase, stabilind viitoare posibile activități comune cu caracter preventiv.Direcția Generală Anticorupție participă la acest eveniment încă de la înființarea rețelei, în 2016, fiind desemnată să reprezinte România la rundele de discuții pe tema întăririi capacităţii instituţionale de a preveni şi combate cât mai eficient criminalitatea şi corupţia în această parte a Europei.Scopul reuniunii este împărtășirea de bune practici și schimbul de experiență în domeniul prevenirii și combaterii corupției la nivel regional, precum și identificarea celor mai bune metode de sprijin reciproc și colaborare cu toți partenerii din această zonă a continentului.Reamintim faptul că Direcţia Generală Anticorupţie cooperează cu partenerii bulgari încă din 2008, ulterior fiind semnat Planul Comun de Acţiune privind cooperarea dintre Direcţia Generală Anticorupţie şi Direcţia de Securitate Internă din Bulgaria, care s-a dovedit a fi un instrument de lucru extrem de util şi eficient în lupta împotriva corupţiei din cele două ţări.Precizăm faptul că cele două instituții au cooperat atât în proiecte de prevenire, cât și cazuri concrete de combatere a corupţiei cu implicarea unor angajaţi ai ministerelor de interne din ambele state.De altfel, chiar în acest an, Direcția Generală Anticorupție a desfășurat, împreună cu partenerii, o serie de activități de prevenire în punctele de trecere a frontierei din România în Bulgaria, în proiectul trilateral bulgaro-româno-moldovean ”Rămâi curat, spune NU corupției!”. Inițiat de partenerii bulgari, proiectul are drept scop informarea corectă a cetățenilor, în special români și moldoveni, care tranzitează punctele de trecere a frontierei, cu precădere în perioada vacanței de vară, cu privire la conduita corectă în relația cu funcționarii Ministerului de Interne bulgar și modalitățile de sesizare a faptelor de corupție la instituțiile anticorupție din cele trei state.În contextul lucrărilor reuniunii din aceste zile, s-a subliniat importanța colaborării și necesitatea contactului direct și a inter-conectivității rapide pentru soluționarea unor situații punctuale, Direcția Generală Anticorupție fiind oferită ca exemplu de bună practică, nu doar în relația de colaborare cu colegii din Bulgaria, cât și cu cei din unitățile anticorupție ale celorlalte state vecine.