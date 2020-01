Conducerea Electroputere Craiova spune ca nu a fost luata o decizie privind inchiderea producției

Conducerea Electroputere Craiova a negat marți, printr-un comunicat, rapoartele din presă apărute în luna noiembrie care informau că investitorii arabi care dețin fabrica de transformatoare au luat decizia de a închide producția, anunță MEDIAFAX.

"Față de articolele apărute în presă cu privire la închiderea producției Electroputere SA, facem precizarea că nu a fost aprobată o asemenea decizie de către Consiliul de Admnistrație, de către Adunarea Generală a Acționarilor și/sau de către orice alt organ competent al Electroputere SA. Menționăm că societatea va comunica deciziile relevante atunci când va fi cazul", se arată într-un comunicat ce poartă numele directorului general al Electroputere, de origine arabă, Osama al Halabi.

Citește și: Mama Luizei Melencu, citată la DIICOT după ce ieri Dincă a cerut să fie reaudiat pretextând că nu a ucis-o pe fiica ei

În luna noiembrie, sindicaliștii companiei au precizat pentru MEDIAFAX că Electroputere Craiova, cândva simbol al industriei craiovene, își închide producţia din decembrie, după 70 de ani de activitate, în condițiile în care fabrica patronată de investitori arabi are pierderi de milioane de euro, iar în 2019 uzina a avut un singur contract.

În prezent, din 4 secţii câte avea înainte de privatizarea din 2007, Uzina Electroputere a mai rămas cu două: secţia maşini rotative şi secţia transformatoare electrice. Pe prima a fost pus deja lacătul, iar utilajele au fost acoperite cu folii de plastic, au precizat în noiembrie pentru MEDIAFAX sindicaliştii din Electroputere Craiova. Asta în timp ce secţia transformatoare electrice a avut în 2019 un singur contract - pentru reparaţia unui transformator la Centrala de la Cernavodă.

„Ne-au anunţat că se închide activitatea operaţională, deci activitatea de producţie. Ceva era de bănuit, deoarece din 2018 nu s-au mai luat contracte noi. Motivul e că sunt pierderi pe care Electroputere le-a generat an de an din activitatea de producţie. Au crescut în fiecare an, milioane de euro - 8 milioane de euro, 9 milioane de euro, etc. Scriptic, dacă ne uităm pe documente, aşa apar, pierderi”, a declarat pentru MEDIAFAX liderul Sindicatului Electroputere Craiova, Cătălina Tibeică.

Citește și: Federația Părinților cere Guvernului să aloce fonduri pentru alocații: 'Niciodată nu se găsesc bani pentru copii'

Restructurările au început încă din vară. În iunie, din 555 salariaţi, 296 au fost disponibilizaţi, potrivit sindicaliştilor din Electroputere.

Uzina Electroputere Craiova a fost înfiinţată în 1949. În anul 1991, fabrica a fost transformată în societate pe acţiuni, iar în 2007 a fost privatizată, pachetul majoritar de acțiuni de 86,28% fiind deținut de firma saudită Al-Arrab Contracting Company Limited.