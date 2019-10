Conducerea Politiei Caracal, schimbata a TREIA oara de la cazul "Gheorghe Dinca"

politie caracal google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Conducerea Politiei Caracal s-a schimbat din nou incepand de azi. Aceasta este a treia schimbare de conducere in fruntea Politiei Caracal in doar cateva luni, dupa ancheta inceputa in cazul Alexandrei Macesanu. Potrivit reprezentantilor IPJ Olt, conducerea Politiei Caracal a fost schimbata marti, dupa ce comisarul sef Costel Ghimis, care ocupa functia de sef, a cerut iesirea la pensie incepand cu 1 octombrie. A fost schimbat si adjunctul, care a renuntat la functie desi era imputernicit pentru sase luni, incepand cu luna august. BREAKING NEWS! Gheorghe Dinca, MUTAT din arestul Central la Spitalul Penitenciar Jilava „Incepand de astazi la conducerea Politiei Caracal a fost imputernicit sef Codru ...