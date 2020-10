Conducerea PSD valideaza lista la parlamentare: surprize din partea social-democraților

Consiliul Politic Naţional al PSD se reuneşte marţi, de la ora 17,00, pentru a valida listele cu candidaţii partidului pentru alegerile parlamentare.

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni că listele finale ale candidaţilor pentru alegerile parlamentare vor fi aprobate marţi, informează Agerpres.



"Listele finale se vor vota mâine (marţi - n.r.) în cadrul Consiliului Politic Naţional. Am avut o discuţie cu domnul Gliga (Vasile Gliga, liderul PSD Mureş - n.r.) şi domnul profesor Leonard Azamfirei (rectorul UMF Târgu Mureş - n.r.) va candida pe locul 1 la Senat. Urmează ca mâine să luăm deciziile", a precizat Ciolacu într-o conferinţă de presă.



Întrebat dacă fiica lui Vasile Gliga va fi pe listă, preşedintele Consiliului Naţional al PSD, Vasile Dâncu, a arătat că principiul rudeniei nu intră printre criteriile de selecţie, "dar acesta poate fi învins de excelenţă".



"În acest moment se votează în judeţul Mureş în cadrul autonomiei interne pe care o are fiecare organizaţie. Principiul rudeniei nu intră printre criteriile de selecţie pe care Consiliul Naţional le-a aprobat. Sigur că, atunci când este vorba de specialişti cunoscuţi, principul rudeniei nici nu poate bloca un tânăr care vrea să facă politică. (...) La noua noastră filozofie vorbim mai degrabă despre bătălia dintre mediocritate şi excelenţă. Excelenţa poate să anuleze, de exemplu, acest criteriu al rudeniei, dar numai când este vorba de o excelenţă. Atunci vom hotărî probabil în funcţie de celelalte criterii", a explicat Dîncu.



În legătură cu candidaţii la alegerile locale care nu au câştigat, dar doresc un loc eligibil la parlamentare, Ciolacu a precizat că va exista o analiză. "Există astfel de cazuri şi în Bucureşti, sunt oameni specialişti care, în urma unor anumite jocuri politice, nu au câştigat. Presupun că se vor regăsi astfel de cazuri şi la celelalte partide", a adăugat el.



Printre noi candidaţii noi la parlamentare din partea PSD se mai numără medicii Alexandru Rafila şi Adrian Streinu-Cercel, iar printre propunerile care urmează să fie validate marţi de CPN se află avocata Laura Vicol.