Conducerea SJU Focsani a decis relocarea aparatului Real Time PCR la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea

Conducerea Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) "Sf. Pantelimon" Focşani a decis relocarea aparatului de testare Real Time PCR la Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Vrancea, după ce acesta a fost instalat iniţial în secţia de Pneumologie, dar nu a putut fi pus în funcţiune deoarece locaţia a intrat în reabilitare.

"Am identificat un spaţiu la subsolul Centrului de Transfuzie Sanguină Vrancea şi am început deja renovarea parţială a spaţiului respectiv, cu stabilirea circuitelor necesare pentru a putea primi avizul Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Vrancea privind punerea în funcţiune a aparatului de testare Real Time PCR. Având în vedere că este un spaţiu în imediata vecinătate a spitalului, este cea mai bună soluţie pe care am identificat-o în momentul de faţă", a declarat managerul interimar al SJU Focşani, Codruţa Elena Neagu, potrivit agerpres.ro.

Anterior, conducerea SJU Focşani a decis instalarea aparatului de testare la sediul DSP Vrancea, acolo unde circuitele permiteau punerea în funcţiune, dar ideea a fost abandonată după ce a întâmpinat opoziţia medicilor şi asistenţilor care urmau să lucreze cu acest aparat.

Aparatul de testare Real Time PCR a fost achiziţionat de SJU Focşani după ce Consiliul Judeţean (CJ) Vrancea a alocat unităţii medicale fonduri de circa 11 milioane de lei, la finele lunii martie. Aparatul de testare COVID-19 a ajuns în spitalul judeţean la începutul lunii mai, împreună cu toate dotările necesare, precum şi cu 2.000 de kituri pentru testare. Deşi iniţial aparatul urma să fie pus în funcţiune în laboratorul BK din secţia de Pneumologie, CJ Vrancea a solicitat spitalului eliberarea întregii clădiri, care face obiectul unui amplu proiect de renovare şi reabilitare cu fonduri europene.

În prezent, testările pentru COVID-19 la nivelul judeţului se fac la DSP Vrancea, care are în dotare un aparat Real Time PCR primit de la Ministerul Sănătăţii, cu o capacitate de testare de circa 200 de teste pe zi.