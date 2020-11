Conducerea Spitalului Judetean Brașov sustine ca, in continuare, problemele majore sunt legate de lipsa de personal

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Braşov a reuşit, în plină pandemie, să pună la dispoziţia pacienţilor infectaţi cu noul coronavirus, în total, 48 de paturi ATI, cu toate că nu este nici spital de boli infecţioase şi nici spital COVID, dar asigurarea personalului medical rămâne, în continuare, cea mai mare problemă, se arată într-un comunicat remis, vineri, de conducerea unităţii sanitare.

"În continuare problemele majore sunt cele legate de personal, deoarece normarea pe aceste paturi ATI este foarte strictă, prevăzând un număr de un medic la 2-4 paturi ( la care se adaugă un medic pentru fiecare sală de operaţie plus medicul şef - 13+1) o asistentă pe sala de operaţie, una pe tură pentru sala de operaţie de urgenţă şi doi asistenţi la 5 paturi pe tură şi asistenta şefă, o infirmieră la 4 paturi pe tură şi un brancardier pe tură. Problema personalului a mai fost prezentată, noi procedând la numeroase angajări în această perioadă, însă majoritatea celor angajaţi au renunţat foarte rapid văzând condiţiile grele de muncă", se arată în comunicatul citat.La debutul pandemiei, SCJU Braşov funcţiona cu 20 de paturi ATI şi 2 paturi de arşi grav, în timp ce celelalte spitale din judeţ, inclusiv cele desemnate unităţi medicale COVID - Boli infecţioase, Pneumologie, Psihiatrie şi, ulterior Spitalul CFR şi cel de Nevroze Predeal - nu aveau paturi de Terapie Intensivă în structură."Având în vedere faptul că, pe planul de dezvoltare şi de investiţii de anul trecut, noi am prevăzut extinderea numărului de paturi ATl şi deja achiziţionasem paturi, ventilatoare, monitoare,injectomate şi infuzomate şi datorită faptului că, fiind în renovare, am putut izola o zonă la parterul spitalului de 15 paturi, la care puteam asigura circuite separate (impuse epidemiologic), am reuşit să realizăm o secţie ATI COVID (...) pentru a veni în ajutorul concetăţenilor noştri, acest compartiment ATl fiind deservit de acelaşi număr de medici, asistente, infirmiere şi brancardieri ce deserveau şi compartimentul ATI non-COVID din cadrul spitalului. Deci am pornit la drum cu acelaşi personal (insuficient şi pentru vechea structură) care a trebuit să deservească o structură aproape dublă de paturi (35 şi 2 arşi grav)", a arătat conducerea SCJU Braşov.

Citește și: Traian Băsescu: ‘Oamenii nu înțeleg, specialiștii nu le explică, nici guvernul. Nu e suficient să ai masca pe gură, poate doar să te protejezi pe tine’



Ulterior, a fost construit spitalul modular, cu 28 de paturi ATI, toate dedicate pandemiei actuale, ceea ce a permis "scoaterea focarului epidemic permanent al celor 15 paturi din spitalul non-COVID".



"În paralel, noi am continuat cu planurile iniţiale de extindere a structurii ATl, astfel ca în Pavilionul Tractorul, la etajul 2 am organizat o secţie modernă ATI cu 20 de paturi, complet utilată. (...) în a doua parte a lunii noiembrie, totul va fi funcţional. Însă degeaba ai paturi de ATI dacă nu ai personal care să le deservească. De aceea, din discuţiile avute cu ministrul Sănătăţii, am convenit ca aceste paturi să fie de rezervă, urmând ca, în situaţii extreme, să fie făcute funcţionale, cu personal pus la dispoziţie de DSP, DSU şi MS, noi neavând personalul necesar care să deservească 68 paturi ATl - 20 non-COVID la Pavilionul central, 28 COVID la spitalul modular şi 20 COVID la Tractorul", a mai precizat sursa citată.