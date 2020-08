Conducerea Spitalului Judetean Galati, precizari privind deficitul de personal: In momentul de fata suntem in imposibilitatea de a transfera cadre medicale din sectia ATI catre ATI mobil

Conducerea Spitalului Judetean "Sfantul Apostol Andrei" din Galati vine cu precizari privind internarile care au avut loc in ultima luna si deficitul de medici cu care se confrunta unitatea medicala, dupa ce cu o zi in urma, prezent la Galati, ministrul Sanatatii a vorbit despre managementul defectuos intalnit aici. "In momentul de fata suntem in imposibilitatea de a transfera cadre medicale din cadrul sectiei ATI catre ATI mobil, iar deplasarea cadrelor medicale intre cele doua locatii (una ...