Conducerea Spitalului Judetean Slatina cere suspendarea activitatii sectiei Chirurgie dupa ce 12 cadre medicale au fost diagnosticate cu COVID-19

Conducerea Spitalului Judetean Slatina solicita Directiei de Sanatate Publica suspendarea activitatii sectiei Chirurgie generala dupa ce 12 cadre medicale care lucreaza in aceasta sectie au fost depistate pozitiv la testul pentru COVID-19 in ultima saptamana. In aceasta sectie ar urma sa fie primiti doar pacientii care reprezinta urgente majore.