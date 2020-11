Conducerea Spitalului Municipal din Campina cere ajutorul autoritatilor. 3 medici supravegheaza 60 de pacienti si nu mai are cine sa faca garzi

Conducerea Spitalului Municipal Campina, unitate suport pentru patologia COVID-19, cere solutionarea "cu celeritate" a solicitarii de a asigura medici specialisti de medicina interna, anuntand ca s-a ajuns in situatia ca, in opt dintre zilele ramase pana a sfarsitul lunii noiembrie, sa nu mai poata fi asigurate garzile. In plus, conducerea afirma ca trei medici au in grija 60 de pacienti.