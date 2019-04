Conducerea Spitalului Municipal Radauți a inchis Secția de Pediatrie pana in 5 mai. Medicii au intrat in concediu

Conducerea Spitalului Municipal Rădăuți a fost nevoită să închidă până în 5 mai Secția de Pediatrie a unității medicale, întrucât cei doi medici titulari au depus cereri pentru acordarea concediului de odihnă, transmite Mediafax.

Conducerea Spitalului Municipal din Rădăuți a fost nevoită să închidă în perioada în 19 aprilie - 5 mai Secția de Pediatrie a unității medicale, întrucât nu poate fi asigurată asistența medicală de specialitate, cei doi medici titulari fiind în concediu de odihnă. Copiii care au nevoie de asistență medicală pediatrică sunt direcționați către Spitalul din Suceava, aflat la 35 de kilometri depărtare.



Managerul Spitalului Municipal Rădăuți, Traian Andronachi, a declarat, marți, că decizia a fost luată după ce ambii medici au depus cereri pentru acordarea concediului legal de odihnă, iar Direcția de Sănătate Publică a fost anunțată în urmă cu o lună despre această situație, conform legislației.



„În perioada 19 aprilie - 5 mai, secția de Pediatrie va fi închisă. Cei doi medici au depus cereri pentru acordarea concediului legal de odihnă, iar eu nu am putut să le refuz acest drept. De aproximativ cinci ani, în fiecare an, nu reușesc să își facă zilele de concediu legal. Până în momentul de față, pe tot parcursul anului 2019, s-a îndeplinit întocmai contractul încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. Nu avem reproșuri pe care să le aducem, nu este din punctul nostru de vedere un impediment faptul că se închide timp de două săptămâni secția de Pediatrie, atâta timp cât în fiecare lună Spitalul Municipal Rădăuți efectuează și realizează toate cazurile pe care le are contractate cu Casa de Asigurări de Sănătate Suceava. Mai mult decât atât, trebuie să ne gândim și la epuizarea lor fizică, pentru că de atât amar de vreme gestionează în mod extrem de corespunzător activitatea unei secții foarte grele”, susține Traian Andronachi, managerul Spitalului din Rădăuți.

Conducerea unității medicale încearcă de câțiva ani să angajeze medici pediatri, însă, cu toate eforturile făcute până acum, nimeni nu s-a arătat interesat să profeseze la Rădăuți.

„În ultimii doi ani, Spitalul Municipal Rădăuți a angajat cu contract de muncă aproximativ 27 de medici, dar niciunul dintre aceștia în specialitatea de Pediatrie. Am făcut demersuri la toate forurile, începând de la Universitatea de Medicină și Farmacie Iași, la Carol Davila. De asemenea, am participat la toate târgurile de joburi în materie, dar specialitatea de Pediatrie nu are atât de mulți medici rezidenți în ani terminali printre care să fie și doritori să ajungă la Spitalul din Rădăuți”, a mai spus Traian Andronachi.

Secția de Pediatrie a Spitalului din Rădăuți are 30 de paturi și asigură, lunar, asistență medicală pentru aproximativ 150 de pacienți. În perioada în care secția funcționează, gărzile sunt asigurate, pe lângă cei doi medici pediatri, de alți doi medici: unul de familie, cu competențe în pediatrie, și unul pensionar, din județul Botoșani.