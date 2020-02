Conducerea Spitalului Universitar, reacție dupa ce s-a spus ca mai multe operații au fost amanate din cauza aparatelor de radiologie

Conducerea Spitalului Universitar de Urgență din București a reacționat după ce, în spațiul public, a apărut informații că mai multe operații au fost amânate pentru că medicii de la Radiologie nu puteau manevra aparatele care nu aveau avize de la CNCAN.

"Astazi, 10 februarie 2020, conducerea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti nu a fost informata de niciunul dintre cei doi sefi ai sectiilor Ortopedie-Traumatologie ca au fost amanate interventii chirurgicale si ca in programul operator erau pacienti care necesitau intraoperator contol radiologic.

In cadrul Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti exista Serviciul de Radiologie care functioneaza 24 de ore din 24, 7 zile din 7, astfel incat medicii de la Radiologie pot sa-i ajute pe medicii de pe sectiile de Ortopedie-Traumatologie, acestea in conditiile in care nici unul dintre medicii din cadrul sectiilor de Ortopedie-Traumatologie nu poate utiliza individual aparatura mobila cu radiatii ionizante, deoarece nu are permis pentru practici cu radiatii ionizante de nivel 2 eliberat de CNCAN.

In anul 2015 si in anul 2016 Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti a platit cursuri si exista ordine de plata emise catre CNCAN pentru medicii care au activitate radiologica in timpul unei interventii chirurgicale. Medicii de pe sectiile de Ortopedie- Traumatologie au fost singurii care nu au mers sa sustina examenul de la CNCAN.

Conducerea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti face precizarea ca inca de saptamana trecuta a trimis o adresa pe sectii prin care seful de sectie trebuie sa nominalizeze medicii care trebuie sa mearga in perioada urmatoare la CNCAN sa faca acest curs pentru a obtine permisul CNCAN de nivel 2.

Reamintim ca inca de la deschiderea Blocului Operator Central sefilor de sectii li s-a cerut necesarul de care au nevoie pentru a putea lucra in BOC si nici atunci sefii sectiilor de Ortopedie- Traumatologie nu au mentionat nimic despre faptul ca medicii lor nu au permise pentru practici cu radiatii ionizante de nivel 2 eliberat de CNCAN.

Pana la momentul trimiterii comunicat, sectiile de Ortopedie-Traumatologie nu au transmis conducerii SUUB niciun program operator pentru ziua de maine.

Conducerea Spitalului Universitar de Urgenta Bucuresti le reaminteste pacientilor ca sanatatea dumnealor este prioritara si luam toate masurile ca interventiile chirurgicale si intreaga activitatea medicala sa se desfasoare intr-un ritm normal”.